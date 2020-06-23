Еле достали: житель Самары поймал в реке сома-исполина
Фото Владимира Калугина с сайта "Сова"
Гигантского сома весом в 50 килограммов достал их реки житель Самары; длина рыбины превысила 170 сантиметров.
Настоящего речного исполина поймал самарский рыбак. На удочку местного жителя попался сом весом 50 килограмм. Длина усатого гиганта — 172 сантиметра. Об этом сообщает издание "Сова".
По данным СМИ, небывалая удача улыбнулась мужчине в день рыболовства, 27 июня.
Сегодня, 27 июня, во Всемирный день рыболовства житель областного центра попытал на себе удачу профессионального праздника.
"На крючок рыбака попался сом размером с человека. Трофей удильщику помогли вытащить мимо проплывающие на лодке жители", — уточнили журналисты издания.
Напомним, в свой профессиональный праздник новосибирские рыбаки поделились секретами клёва.
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