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Еле достали: житель Самары поймал в реке сома-исполина

сегодня 06:02

Фото Владимира Калугина с сайта "Сова"

Гигантского сома весом в 50 килограммов достал их реки житель Самары; длина рыбины превысила 170 сантиметров.

Настоящего речного исполина поймал самарский рыбак. На удочку местного жителя попался сом весом 50 килограмм. Длина усатого гиганта — 172 сантиметра. Об этом сообщает издание "Сова".

По данным СМИ, небывалая удача улыбнулась мужчине в день рыболовства, 27 июня.

Сегодня, 27 июня, во Всемирный день рыболовства житель областного центра попытал на себе удачу профессионального праздника.

"На крючок рыбака попался сом размером с человека. Трофей удильщику помогли вытащить мимо проплывающие на лодке жители", — уточнили журналисты издания.

Напомним, в свой профессиональный праздник новосибирские рыбаки поделились секретами клёва.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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рыбалка
сом

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