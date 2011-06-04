Эпатажный рэпер из Новосибирска Элджей вошёл в список Forbes

Фото instagram.cosayonaraboym

Новосибирского певца включили в список самых успешных российских звезд; один из его альбомов трижды становился платиновым.

Журнал Forbes поставил певца Элджея на 26 строчку в рейтинге сорока самых успешных звёзд России до 40 лет. Согласно данным СМИ, рэпер за год заработал один миллион долларов.

“Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube”, — сообщил журнал.

Элджей родился в Новосибирске. Широкую известность певцу принес трэк «Розовое вино», записанный вместе с рэпером Feduk. Его альбом “Sayonara Boy X” трижды получил платиновый статус. В Instagram у артиста 3,6 миллионов подписчиков.

Напомним, 7 июня Сиб.фм писал, что рэпер Элджей отходит от своего пугающего имиджа.











