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Эпатажный рэпер из Новосибирска Элджей вошёл в список Forbes

сегодня 17:50

Фото instagram.cosayonaraboym

Новосибирского певца включили в список самых успешных российских звезд; один из его альбомов трижды становился платиновым.

Журнал Forbes поставил певца Элджея на 26 строчку в рейтинге сорока самых успешных звёзд России до 40 лет. Согласно данным СМИ, рэпер за год заработал один миллион долларов.

“Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, количества подписчиков в Instagram и YouTube”, — сообщил журнал.

Элджей родился в Новосибирске. Широкую известность певцу принес трэк «Розовое вино», записанный вместе с рэпером Feduk. Его альбом “Sayonara Boy X” трижды получил платиновый статус. В Instagram у артиста 3,6 миллионов подписчиков.

Напомним, 7 июня Сиб.фм писал, что рэпер Элджей отходит от своего пугающего имиджа.






Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
Элджей

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