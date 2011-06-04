Ещё 188 человек умерли в России от коронавируса

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Как сообщили в оперативном штабе, в России умерли ещё 188 пациентов с коронавирусом; заболели ещё 6 852 человека.

По сообщению оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксировано 188 летальных исходов.

Общее число умерших с начала пандемии в России составляет 8 969 человек.

Напомним, 27 июня стало известно, что в Новосибирской области продлили запрет на работу ресторанов.