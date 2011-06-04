Ещё 20 пациентов умерли в Москве от коронавируса

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось на 20; сейчас их 3714.

Оперативный штаб Москвы сообщил об увеличении числа умерших от коронавируса жителей столицы.

«В Москве скончались 20 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днём ранее в столице скончались 25 пациентов с коронавирусом.

26 июня власти города рассказали, что в Москве провели около 3,5 млн тестов на коронавирус методом ПЦР-диагностики, а также 1 млн тестов — методом ИХЛА.

Напомним, в Новосибирске на 27 июня 5566 заболевших коронавирусом.