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Ещё 20 пациентов умерли в Москве от коронавируса

сегодня 08:45

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось на 20; сейчас их 3714.

Оперативный штаб Москвы сообщил об увеличении числа умерших от коронавируса жителей столицы.

«В Москве скончались 20 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днём ранее в столице скончались 25 пациентов с коронавирусом.

26 июня власти города рассказали, что в Москве провели около 3,5 млн тестов на коронавирус методом ПЦР-диагностики, а также 1 млн тестов — методом ИХЛА.

Напомним, в Новосибирске на 27 июня 5566 заболевших коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Москва
коронавирус

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