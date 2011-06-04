Ещё четыре пациента с коронавирусом умерли в Новосибирске за сутки

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области увеличилось количество умерших от коронавируса; теперь их 87.

По сообщению оперативного штаба в Новосибирской области увеличилось количество летальных исходов от коронавируса.

«Скончались ещё четыре человека. Трое мужчин – 87 лет, 89 лет и 92 года. И женщина, ей было 68 лет. Всего в Новосибирской области зафиксировано 87 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19», — сообщает оперштаб.

В отделениях интенсивной терапии находятся 87 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Напомним, за сутки в Новосибирске выявили 105 новых случаев коронавируса.