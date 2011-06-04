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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 июня

сегодня 00:38

Фото оперативного штаба

В Новосибирске выявили ещё 108 новых случаев коронавируса; умер ещё один человек.

По состоянию на 27 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 5566 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 108 новых случев.

Также в штабе сообщили ещё о одном летальном исходе от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончался мужчина в возрасте 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 83 человека.

Из стационаров выписали ещё 158 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 3216 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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