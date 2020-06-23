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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 июня

сегодня 00:38

Фото оперштаба по Новосибирской области

В Новосибирске выявили ещё 105 новых случаев коронавируса; умерло ещё четыре человека.

По состоянию на 28 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 5671 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 105 новых случаев.

Также в штабе сообщили ещё о четырех летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались трое мужчин – 87 лет, 89 лет и 92 года. И женщина, ей было 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 87 человек.

Из стационаров выписали ещё 86 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 3302 человека.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
карантин
коронавирус

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