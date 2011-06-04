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Коронавирус нашли в общежитии ТГУ

сегодня 11:21

Фото из открытых источников

В одном из общежитий ТГУ обнаружен коронавирус; заболевший студент госпитализирован.

В Томском госуниверситете сообщили о выявлении коронавируса в одном из общежитий.

«Сообщаем, что в 7-ом общежитии ТГУ был выявлен единичный случай COVID-19.

Заболевший студент госпитализирован», — сообщил ТГУ в своем Telegram-канале.

По словам сотрудников вуза, все помещения общего пользования, а также комната, в которой проживал студент, будут обработаны специальным раствором. Сообщает издание «В Томске».

Студентов просят не волноваться и соблюдать необходимые меры профилактики — носить маски, перчатки, дезинфицировать гаджеты, мыть руки и не покидать общежитие без необходимости.

«Если вы почувствовали недомогание — немедленно свяжитесь с поликлиникой, к которой вы прикреплены. Медицинские работники вас проконсультируют и окажут необходимую помощь», — отметили в вузе.

Напомним, в Томске 23 июня госпитализировали с коронавирусом 40 постояльцев дома престарелых.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Томская область
коронавирус

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