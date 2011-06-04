Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 27 июня

Фото Густаво Зырянов/Михаил Докукин/Сиб.фм

Уже 5,5 тысячи новосибирцев заражены коронавирусом, скончались 83 человека, а в городе начали работать оптовые ТЦ; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Ещё 108 новосибирцев заразились

По состоянию на 27 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 5566 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили вновь больше 100 новых случаев. Среди пациентов 348 детей. Вылечились 3216 человек.

Скончался один пациент

Также в штабе сообщили ещё о одном летальном исходе от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончался мужчина в возрасте 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 83 человека. В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Оптовые объекты заработали в Новосибирске

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Как рассказал Сиб.фм министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров, оптовые рынки возобновили деятельность гораздо раньше. Однако в случае с названными выше ТЦ возникла правовая коллизия. Дело в том, что они юридически имеют статус торговых центров, однако таковыми не являются — там нет развлекательных объектов, фудкортов. Подробнее в материале Сиб.фм.