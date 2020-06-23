Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 28 июня

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, оперативного штаба по НСО, из открытых источников, pixabay.com

Уже почти 5,7 тысяч новосибирцев заражены коронавирусом, скончались 87 человек, а власти до 1 августа продлили запрет на работу ТЦ, ресторанов, санаториев, фитнес-центров; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Ещё 105 новосибирцев заразились

По состоянию на 28 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 5671 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили вновь больше 100 новых случаев. Среди пациентов 353 ребенка. Вылечились 3302 человека.

Скончались четыре пациента

Также в штабе сообщили, что скончались еще четыре человека. Трое мужчин – 87 лет, 89 лет и 92 года. И женщина, ей было 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 87 человек. В отделениях реанимации находятся 87 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Продление карантинных ограничений

Губернатор Новосибирской Андрей Травников подписал постановление о продлении карантинных ограничений до 1 августа. Еще месяц в регионе будут закрыты рестораны, кафе, фитнес-клубы, детские лагеря, санатории.