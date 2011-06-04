Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:30 27 июня
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, Михаила Докукина/Сиб.фм, правительства НСО
В Новосибирске выросло число летальных случаев от коронавируса; теперь в регионе 87 умерших.
Ещё четыре умерших
В Новосибирской области еще четыре человека умерли от коронавируса.
«Скончались еще четыре человека. Трое мужчин – 87 лет, 89 лет и 92 года. И женщина, ей было 68 лет», – говорится в сообщении оперативного штаба.
В отделениях реанимации находятся 87 человек. На ИВЛ – 31 пациент.
Стабильно больше 100
За сутки в Новосибирской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе – 5671 человек, среди которых 353 ребенка.
Госпитализировано почти 3000
В детскую больницу № 3 госпитализированы 49 детей с подозрением на коронавирус, в том числе с подтверждённым диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 193.
В больницы районов области госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно зарегистрированным диагнозом.
Коронавирус в правительстве
По информации Сиб.фм из источника в правительстве Новосибирской области, коронавирус диагностировали у министра транспорта региона Анатолия Костылевского. Все сотрудники администрации и районов области, контактировавшие с чиновником, ушли на двухнедельный карантин. Обязанности министра с 25 июня исполняет Вячеслав Невежин.
Напомним, в Новосибирской области остался только один район, где не выявлено ни одного случая заражения COVID-2019.
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