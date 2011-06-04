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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:30 27 июня

сегодня 12:32

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, Михаила Докукина/Сиб.фм, правительства НСО

В Новосибирске выросло число летальных случаев от коронавируса; теперь в регионе 87 умерших.

Ещё четыре умерших

В Новосибирской области еще четыре человека умерли от коронавируса.

«Скончались еще четыре человека. Трое мужчин – 87 лет, 89 лет и 92 года. И женщина, ей было 68 лет», – говорится в сообщении оперативного штаба.

В отделениях реанимации находятся 87 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Стабильно больше 100

За сутки в Новосибирской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе – 5671 человек, среди которых 353 ребенка.

Госпитализировано почти 3000

В детскую больницу № 3 госпитализированы 49 детей с подозрением на коронавирус, в том числе с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 193.

В больницы районов области госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно зарегистрированным диагнозом.

Коронавирус в правительстве

По информации Сиб.фм из источника в правительстве Новосибирской области, коронавирус диагностировали у министра транспорта региона Анатолия Костылевского. Все сотрудники администрации и районов области, контактировавшие с чиновником, ушли на двухнедельный карантин. Обязанности министра с 25 июня исполняет Вячеслав Невежин.

Напомним, в Новосибирской области остался только один район, где не выявлено ни одного случая заражения COVID-2019.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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