Коронавирус в России: умерли ещё 188 человек

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В России выявлено 6852 новых случая коронавируса; умерли 1788 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 9 200 человек.



Москва — 750

Московская область — 366

Ханты-Мансийский АО — 280

Иркутская область — 237

Санкт-Петербург — 224

Свердловская область — 216

Нижегородская область — 214

Воронежская область — 190

Челябинская область — 158

Ямало-Ненецкий АО — 147

Красноярский край — 145

Республика Тыва — 128

Архангельская область — 118

Ростовская область — 116

Саратовская область — 112

Ульяновская область — 109

Новосибирская область — 105

Ставропольский край — 104

Волгоградская область — 102

Мурманская область — 90

Карачаево-Черкесская Республика — 84

Приморский край — 83

Хабаровский край — 79

Тульская область — 78

Алтайский край — 77

Республика Дагестан — 75

Пензенская область — 75

Омская область — 75

Ивановская область — 74

Белгородская область — 70

Брянская область — 70

Курская область — 65

Республика Коми — 65

Оренбургская область — 63

Забайкальский край — 62

Республика Саха (Якутия) — 62

Кабардино-Балкарская Республика — 60

Самарская область — 59

Тюменская область — 59

Краснодарский край — 58

Томская область — 58

Республика Бурятия — 56

Чувашская Республика — 55

Пермский край — 55

Владимирская область — 54

Тверская область — 52

Ленинградская область — 51

Республика Башкортостан — 49

Калужская область — 46

Псковская область — 45

Тамбовская область — 44

Ярославская область — 44

Республика Карелия — 44

Новгородская область — 44

Республика Мордовия — 44

Кемеровская область — 44

Камчатский край — 44

Рязанская область — 42

Республика Татарстан — 41

Кировская область — 41

Липецкая область — 40

Смоленская область — 40

Республика Алтай — 39

Орловская область — 38

Амурская область — 38

Республика Хакасия — 36

Астраханская область — 35

Республика Адыгея — 34

Республика Ингушетия — 32

Республика Калмыкия — 32

Республика Марий Эл — 31

Республика Северная Осетия — 25

Костромская область — 24

Удмуртская Республика — 23

Курганская область — 21

Вологодская область — 20

Калининградская область — 19

Сахалинская область — 19

Магаданская область — 15

Чеченская Республика — 13

Ненецкий АО — 6

Республика Крым — 6

Еврейская АО — 4

Севастополь — 3

Чукотский АО — 2



Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 969 летальных исходов, выздоровело 393 352 человека.