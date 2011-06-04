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Коронавирус в России: умерли ещё 188 человек

сегодня 14:51

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В России выявлено 6852 новых случая коронавируса; умерли 1788 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 9 200 человек.

🔸 Москва — 750
🔸 Московская область — 366
🔸 Ханты-Мансийский АО — 280
🔸 Иркутская область — 237
🔸 Санкт-Петербург — 224
🔸 Свердловская область — 216
🔸 Нижегородская область — 214
🔸 Воронежская область — 190
🔸 Челябинская область — 158
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 147
🔸 Красноярский край — 145
🔸 Республика Тыва — 128
🔸 Архангельская область — 118
🔸 Ростовская область — 116
🔸 Саратовская область — 112
🔸 Ульяновская область — 109
🔸 Новосибирская область — 105
🔸 Ставропольский край — 104
🔸 Волгоградская область — 102
🔸 Мурманская область — 90
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 84
🔸 Приморский край — 83
🔸 Хабаровский край — 79
🔸 Тульская область — 78
🔸 Алтайский край — 77
🔸 Республика Дагестан — 75
🔸 Пензенская область — 75
🔸 Омская область — 75
🔸 Ивановская область — 74
🔸 Белгородская область — 70
🔸 Брянская область — 70
🔸 Курская область — 65
🔸 Республика Коми — 65
🔸 Оренбургская область — 63
🔸 Забайкальский край — 62
🔸 Республика Саха (Якутия) — 62
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 60
🔸 Самарская область — 59
🔸 Тюменская область — 59
🔸 Краснодарский край — 58
🔸 Томская область — 58
🔸 Республика Бурятия — 56
🔸 Чувашская Республика — 55
🔸 Пермский край — 55
🔸 Владимирская область — 54
🔸 Тверская область — 52
🔸 Ленинградская область — 51
🔸 Республика Башкортостан — 49
🔸 Калужская область — 46
🔸 Псковская область — 45
🔸 Тамбовская область — 44
🔸 Ярославская область — 44
🔸 Республика Карелия — 44
🔸 Новгородская область — 44
🔸 Республика Мордовия — 44
🔸 Кемеровская область — 44
🔸 Камчатский край — 44
🔸 Рязанская область — 42
🔸 Республика Татарстан — 41
🔸 Кировская область — 41
🔸 Липецкая область — 40
🔸 Смоленская область — 40
🔸 Республика Алтай — 39
🔸 Орловская область — 38
🔸 Амурская область — 38
🔸 Республика Хакасия — 36
🔸 Астраханская область — 35
🔸 Республика Адыгея — 34
🔸 Республика Ингушетия — 32
🔸 Республика Калмыкия — 32
🔸 Республика Марий Эл — 31
🔸 Республика Северная Осетия — 25
🔸 Костромская область — 24
🔸 Удмуртская Республика — 23
🔸 Курганская область — 21
🔸 Вологодская область — 20
🔸 Калининградская область — 19
🔸 Сахалинская область — 19
🔸 Магаданская область — 15
🔸 Чеченская Республика — 13
🔸 Ненецкий АО — 6
🔸 Республика Крым — 6
🔸 Еврейская АО — 4
🔸 Севастополь — 3
🔸 Чукотский АО — 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 969 летальных исходов, выздоровело 393 352 человека.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

карантин
коронавирус

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