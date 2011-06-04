Коронавирус в России: умерли ещё 188 человек
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
В России выявлено 6852 новых случая коронавируса; умерли 1788 человек.
За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 9 200 человек.
Москва — 750
Московская область — 366
Ханты-Мансийский АО — 280
Иркутская область — 237
Санкт-Петербург — 224
Свердловская область — 216
Нижегородская область — 214
Воронежская область — 190
Челябинская область — 158
Ямало-Ненецкий АО — 147
Красноярский край — 145
Республика Тыва — 128
Архангельская область — 118
Ростовская область — 116
Саратовская область — 112
Ульяновская область — 109
Новосибирская область — 105
Ставропольский край — 104
Волгоградская область — 102
Мурманская область — 90
Карачаево-Черкесская Республика — 84
Приморский край — 83
Хабаровский край — 79
Тульская область — 78
Алтайский край — 77
Республика Дагестан — 75
Пензенская область — 75
Омская область — 75
Ивановская область — 74
Белгородская область — 70
Брянская область — 70
Курская область — 65
Республика Коми — 65
Оренбургская область — 63
Забайкальский край — 62
Республика Саха (Якутия) — 62
Кабардино-Балкарская Республика — 60
Самарская область — 59
Тюменская область — 59
Краснодарский край — 58
Томская область — 58
Республика Бурятия — 56
Чувашская Республика — 55
Пермский край — 55
Владимирская область — 54
Тверская область — 52
Ленинградская область — 51
Республика Башкортостан — 49
Калужская область — 46
Псковская область — 45
Тамбовская область — 44
Ярославская область — 44
Республика Карелия — 44
Новгородская область — 44
Республика Мордовия — 44
Кемеровская область — 44
Камчатский край — 44
Рязанская область — 42
Республика Татарстан — 41
Кировская область — 41
Липецкая область — 40
Смоленская область — 40
Республика Алтай — 39
Орловская область — 38
Амурская область — 38
Республика Хакасия — 36
Астраханская область — 35
Республика Адыгея — 34
Республика Ингушетия — 32
Республика Калмыкия — 32
Республика Марий Эл — 31
Республика Северная Осетия — 25
Костромская область — 24
Удмуртская Республика — 23
Курганская область — 21
Вологодская область — 20
Калининградская область — 19
Сахалинская область — 19
Магаданская область — 15
Чеченская Республика — 13
Ненецкий АО — 6
Республика Крым — 6
Еврейская АО — 4
Севастополь — 3
Чукотский АО — 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 969 летальных исходов, выздоровело 393 352 человека.
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