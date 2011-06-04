Масочный режим продлили в Омске до конца июля
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Омской области продлил на месяц масочный режим; он будет действовать ещё месяц.
В Омске до конца июля продлили масочный режим, об этом сообщает оперативный штаб региона.
При этом предусмотрен ряд послаблений для бизнеса, сообщает «Регнум». В частности, с 27 июня торговым центрам разрешат работать в выходные и праздники. Это касается комплексов с площадью торговых залов не более 800 квадратных метров.
Под запретом остаётся работа предприятий общепита в закрытых помещениях и торговых центрах. В то же время на летних верандах с 6 июля допускается присутствие за одним столом более двух человек.
С 28 июня на территории образовательных учреждений разрешается организация досуга и занятости несовершеннолетних в группах численностью не более десяти детей.
С 6 июля будет разрешена деятельность лагерей с дневным пребыванием. Условие — соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
Также с 6 июля предполагается открытие фитнес-залов и музеев.
«По требованию Роспотребнадзора в регионе сохраняется масочный режим до 30 июля», — прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков.
Напомним, председатель омского УИК выиграла квартиру на голосовании по поправкам в Конституцию.
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