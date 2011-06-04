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Масочный режим продлили в Омске до конца июля

сегодня 10:15

Фото из открытых источников

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Омской области продлил на месяц масочный режим; он будет действовать ещё месяц.

В Омске до конца июля продлили масочный режим, об этом сообщает оперативный штаб региона.

При этом предусмотрен ряд послаблений для бизнеса, сообщает «Регнум». В частности, с 27 июня торговым центрам разрешат работать в выходные и праздники. Это касается комплексов с площадью торговых залов не более 800 квадратных метров.

Под запретом остаётся работа предприятий общепита в закрытых помещениях и торговых центрах. В то же время на летних верандах с 6 июля допускается присутствие за одним столом более двух человек.

С 28 июня на территории образовательных учреждений разрешается организация досуга и занятости несовершеннолетних в группах численностью не более десяти детей.

С 6 июля будет разрешена деятельность лагерей с дневным пребыванием. Условие — соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Также с 6 июля предполагается открытие фитнес-залов и музеев.

«По требованию Роспотребнадзора в регионе сохраняется масочный режим до 30 июля», — прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков.

Напомним, председатель омского УИК выиграла квартиру на голосовании по поправкам в Конституцию.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Омская область
коронавирус

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