Мужчина уговорил избирательную комиссию проголосовать по Конституции за всю семью

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Житель Самары едва не сорвал голосование по Конституции; он смог договориться с членом избирательной комиссии, чтобы проголосовать сразу за всю семью.

Региональный избирком пресек попытку одного из участников голосования по поправкам в Конституцию нарушить его порядок и сделать выбор еще и за членов своей семьи. Об этом сообщает sova.info.



Данная ситуация случилась в Самаре. Местный житель уговорил членов участковой избирательной комиссии дать ему возможность проголосовать за членов семьи. Однако затем представители УИК обратились в полицию.



В результате инцидента бюллетени, находившиеся внутри переносного ящика для голосования, признали недействительными. Лиц, допустивших серьезное нарушение, отстранили от работы.



Происшествие взято на особый личный контроль председателем избирательной комиссии Самарской области Вадимом Михеевым.

Напомним, в Омской области затравили главу УИК, которая в день голосования выиграла квартиру.