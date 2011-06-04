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Нашли мёртвой: в Новосибирске завершились поиски пропавшей перед Новым годом женщины

сегодня 09:23

Фото из открытых источников

Поисковый отряд «Маяк» сообщил о завершении поисков пропавшей в Новосибирске женщины; её искали полгода.

В Новосибирске завершились поиски пропавшей 32-летней Елены Константиновой.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Маяк», женщина была найдена мёртвой.

Поиски пропавшей перед Новым годом Елены длились полгода. Женщина ушла из дома 30 декабря и больше не выходила на связь.

Тело сибирячки нашли случайно. На неё наткнулся грибник в лесу в Мошковском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, на теле не было признаков насилия.

Напомним, в Новосибирске ищут худенькую девушку в очках.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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поиски пропавших
Новосибирск

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