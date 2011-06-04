Новосибирский космонавт Анна Кикина отправится на МКС

Фото госкорпорации "Роскосмос"

Сибирячка полетит в космос через два года; Анна Кикина является единственной женщиной-космонавтом в стране.

Единственная в России женщина-космонавт Анна Кикина, родом из Новосибирска, через два года отправится на МКС. Об этом сообщила государственная корпорация «Роскосмос» в своём Твиттере.

Анна Кикина родилась в Новосибирске 27 августа. В 2005 году прошла курсы при МЧС по оказанию первой медицинской помощи населению, имеет удостоверение спасателя. Окончила государственную академию водного транспорта по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» в 2006 году. В 2008 году получила диплом экономиста-менеджера при академии водного транспорта.

До зачисления в отряд космонавтов Анна Кикина работала на «Радио-Сибирь Алтай» в Горно-Алтайске. 26 октября 2012 года Анна была назначена на должность кандидата в космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса.

Напомним, в декабре 2014 года Анна Кикина получила статус “космонавт-испытатель”.