Новосибирское правительство выделило зоопарку почти 50 миллионов на содержание животных и новые вольеры

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Власти Новосибирской области продолжают поддерживать один из главных объектов региона — зоопарк имени Р.А.Шило; учреждение планирует установить новые вольеры для животных.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время выездного совещания 26 июня проконтролировал, как соблюдается перечень противоэпидемических мер и обсудил с руководством зоопарка его дальнейшее развитие. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Один из главных вопрос — финансовая поддержка зоопарка в период пандемии. Правительство региона уже дважды выделяло средства парку — в общей сложности 49,5 млн рублей. В будущем обсуждается возможность дополнительного субсидирования.

«Сейчас обсуждаем, что нужен третий транш – компенсировать из областного бюджета расходы за июнь на содержание зоопарка», — отметил Андрей Травников.

Ключевой темой выездного совещания стало дальнейшее развитие зоопарка, перспективы появления в нем новых павильонов и вольеров для различных животных: от гигантских муравьедов и малых панд до енотов, медоедов и бегемотов.

«Полтора года назад директор зоопарка Андрей Ростиславович Шило презентовал обширную программу развития, и в прошлом году многие их этих проектов удалось реализовать. Сегодня мы посмотрели на результат. Но, несмотря на объективную паузу, которая случилась из-за коронавируса, развитие зоопарка необходимо продолжать. Для меня приоритет очевиден. Реализация проекта реконструкции вольеров для бурых, чёрных и других медведей является обязательным условием по возвращению нашему зоопарку статуса постоянного члена Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Мы с коллегами по Правительству будем изыскивать возможность для того, чтобы выделить финансирование зоопарку на реализацию этого проекта. Это нужно сделать быстро, потому что остался год на все строительные работы», — заявил Андрей Травников.

Глава региона отметил, что наряду со стандартным набором санитарных мер в Новосибирском зоопарке внедрили и дополнительные: это постоянная обработка дезинфицирующими средствами всех поручней, скамеек, ограждений, а также установка специальных урн для использованных гигиенических масок.

«На самом деле, люди уже привыкли к новым мерам, все с пониманием относятся. Посетителей достаточно. Конечно, в обычном режиме посещало в два-три раза больше, но я думаю, что мы скоро выйдем на этот уровень», — рассказал директор «Новосибирского зоопарка имени Ростислава Александровича Шило» Андрей Шило.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирский зоопарк открылся 24 июня. Билеты в него можно приобрести только онлайн. Эта мера позволяет избежать массового скопления людей на входе и у касс. Также на территории парка не работают кафе и аттракционы, закрыты павильоны. Посетители обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, 25 июня биологи Новосибирского зоопарка рассказали об уходе за ядовитыми ящерицами.