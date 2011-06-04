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Ольга Бузова выложила сексуальное фото из бассейна

сегодня 19:15

Фото instagram.com/buzova86

Ольга Бузова интригует подписчиков пикантным фото; блогер-многомиллионник отдыхает за городом.

Певица Ольга Бузова рассказала подписчикам, что впервые за долгое время устроила себе выходной. Фото отдыха она опубликовала на своей странице в Instagram.

“Наконец-то долгожданный выходной. Как я это ценю. Настолько редкий момент полного релакса. Беру за правило не только работать, но и успевать наслаждаться жизнью”, — написала Бузова.

Напомним, 26 июня возлюбленный Бузовой новосибирский блогер Дава выпустил клип “Черный бумер”.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

шоу-бизнес
Ольга Бузова

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