Ольга Бузова выложила сексуальное фото из бассейна

Фото instagram.com/buzova86

Ольга Бузова интригует подписчиков пикантным фото; блогер-многомиллионник отдыхает за городом.

Певица Ольга Бузова рассказала подписчикам, что впервые за долгое время устроила себе выходной. Фото отдыха она опубликовала на своей странице в Instagram.

“Наконец-то долгожданный выходной. Как я это ценю. Настолько редкий момент полного релакса. Беру за правило не только работать, но и успевать наслаждаться жизнью”, — написала Бузова.

Напомним, 26 июня возлюбленный Бузовой новосибирский блогер Дава выпустил клип “Черный бумер”.