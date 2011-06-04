"Отправили домой": сибирячку с симптомами коронавируса не отправили на карантин и не говорят результаты теста

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске врачи не сообщают пациентке результаты анализов на коронавирус; у девушки на КТ обнаружили уплотнение в легких и возможную пневмонию.

В Новосибирске медики не сообщили местной жительнице с симптомами коронавируса результаты теста и не посадили её на карантин. Об этом рассказал муж девушки, фотограф Александр Ощепков на своей странице в Facebook.

По словам мужчины, 19 июня у его жены появилась невысокая температура около 37,5 градусов. В понедельник они вызвали врача из поликлиники. Но поскольку два коллеги Елены Ощепковой были заражены, к ним приехала эпидемиологическая бригада. Врачи взяли у нее мазки и сообщили, что результаты можно будет забрать в поликлинике. Супружеской паре не предписали соблюдать карантин. Также девушке не назначили лечение, выдав только электронный больничный.

“Лечение прописала моя тетя, которая живет в Москве и работает там участковым терапевтом. Наш терапевт, узнав про симптоматику, выпучила глаза, отъехала на кресле на полтора метра, прижала маску к носу посильнее, не послушав легкие и не померив давление, отправила Лену домой, не сопроводив это никакой рекомендацией, кивнув на схему лечения. И про результат мазков ничего не сказала — у нее их нет”, — написал Ощепков.

Фотограф отметил, что в результате они сами сделали КТ его жене, которое показало небольшое уплотнение в правом легком и возможную развивающуюся пневмонию.

Ощепков задается вопросами, где результаты анализов на коронавирус, почему им никто не предписал соблюдать карантин, и как организовано взаимодействие между структурами.

Напомним, 27 июня оперативный штаб по Новосибирской области сообщил, что за сутки в регионе от коронавируса умерли еще четыре человека.

