Пелагея пошла в суд из-за алиментов и особняка

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Звезда эстрады, уроженка Новосибирска певица Пелагея решила через суд добиться алиментов от бывшего мужа; Телегин слишком увлёкся новым романом.

Певица Пелагея решилась на судебный процесс по разделу имущества и взыскания алиментов с бывшего мужа. Ранее звезда эстрады и хоккеист хотели мирно решить всё, что связано с разводом. Однако, по словам адвокатов певицы, увлечённый новым романом Иван Телегин совсем не интересуется жизнью их общей дочери Таисии.

Пелагее это не нравится, и она решила зафиксировать размер алиментов в суде.

Заседание суда прошло в закрытом режиме и о сумме алиментов ничего неизвестно. Решение суда будет учитывать и обязательства Телегина перед сыном Марком – он всего на год старше маленькой Таисии и с его мамой достигнуто соглашение о выплате алиментов в твердой сумме. Сообщает «МК».

Суду также предстоит решить судьбу несостоявшегося родового гнезда – элитного особняка в пригороде Москвы. Изначально Пелагея хотела оставить его бывшему мужу, но, по настоянию адвокатов вспомнила, сколько сил вложила в обустройство дома, где Телегин теперь поселил свою любовницу.

Напомним, Пелагея и Телегин развелись 26 июня.