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Почти 7 тысяч случаев коронавируса выявлено в Иркутской области

сегодня 09:49

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

За последние сутки в Иркутской области выявили 222 новых случая коронавируса; всего в регионе 6 857 случаев заражения инфекцией.

По сообщению оперативного штаба 27 июня в Иркутской области выявлено 222 новых случая коронавируса. Общее число заболевших приближается к семи тысячам. Сейчас их 6 857 человек.

За всё время от инфекции выздоровели 2 774 человека (+120 за сутки), умерло от самого COVID 40 человек (+3 за сутки), от иных заболеваний – 49 (+ 3 за сутки), у которых был диагностирован COVID, сообщает оперативный штаб.

Лечатся от инфекции в настоящее время 3 994 пациента, из них 69 – в тяжелом состоянии. Первый случай заражения в Иркутской области был зафиксирован 29 марта.

Коронавирус в июне был выявлен в двух администрациях – в мэрии Иркутска и в мэрии города Братска. Из-за распространения коронавируса до 28 июня продлен режим самоизоляции. Сообщает «Иркутск Сегодня».

Напомним, в Новосибирске на утро 27 июня выявлено 5566 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
коронавирус

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