Погода в Новосибирске 28 июня: ураганный ветер и облачность

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В Новосибирске сегодня будет тепло и облачно; порывы ветра будут достигать 24 м/с.

В воскресенье, 28 июня, в Новосибирске ожидается теплая погода и ураганный ветер. Об этом свидетельствуют данные сайта Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днём поднимется до +22 градусов. При этом ветер усилится до 10- 24 метров в секунду. Осадков синоптики не прогнозируют, но до с 13.00 до 16.00 будет облачно.