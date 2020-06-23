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Погода в Новосибирске 28 июня: ураганный ветер и облачность

сегодня 05:00

Фото pixabay.com

В Новосибирске сегодня будет тепло и облачно; порывы ветра будут достигать 24 м/с.

В воскресенье, 28 июня, в Новосибирске ожидается теплая погода и ураганный ветер. Об этом свидетельствуют данные сайта Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днём поднимется до +22 градусов. При этом ветер усилится до 10- 24 метров в секунду. Осадков синоптики не прогнозируют, но до с 13.00 до 16.00 будет облачно.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Новосибирская область
погода

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