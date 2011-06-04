Погода в Новосибирске на 27 июня: пора на пляж

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В Новосибирске сегодня будет очень жарко; отдых на пляже может омрачить лишь ураганный ветер.

В субботу, 27 июня, в Новосибирске ожидается жаркая погода. Об этом свидетельствуют данные сайта Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днём поднимется до +31 градуса. При этом ветер усилится до 9-13 метров в секунду. Также ожидается небольшой дождь и гроза во второй половине дня.