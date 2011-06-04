“Просто жесть”: в Новосибирской области выпал град
Видео паблика «Инцидент Новосибирск», фото из открытых источников
Жители Новосибирской области делятся фото и видео града; стихия разбушевалась в двух районах региона.
Сегодня, 27 июня, в Новосибирской области прошёл сильный град. Ролики опубликованы в паблике «Инцидент Новосибирск».
Непогода разбушевалась в Ордынском и Мошковском районах. На видео заметно, что град идет стеной. После того, как стало спокойнее, можно было набрать целую горсть града.
Напомним, 21 июня град в Хакасии уничтожил несколько машин.
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