Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

“Просто жесть”: в Новосибирской области выпал град

сегодня 21:00

Видео паблика «Инцидент Новосибирск», фото из открытых источников

Жители Новосибирской области делятся фото и видео града; стихия разбушевалась в двух районах региона.

Сегодня, 27 июня, в Новосибирской области прошёл сильный град. Ролики опубликованы в паблике «Инцидент Новосибирск».

Непогода разбушевалась в Ордынском и Мошковском районах. На видео заметно, что град идет стеной. После того, как стало спокойнее, можно было набрать целую горсть града.

Напомним, 21 июня град в Хакасии уничтожил несколько машин.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
град

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221748
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117748
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109668
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104219
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100998
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97418
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95727
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата