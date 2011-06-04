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Резвый лось бегает по улицам Академгородка в Новосибирске

сегодня 20:40

Фото pixabay.com, видео пабликв “Сообщество Академгородка | Новосибирск”.

Жители Новосибирска несколько раз видели молодого лося; животное резко выбегало на проезжую часть.

Молодого лося несколько раз заметили на улицах Академгородка в Новосибирске. Ролики с животными выложили в паблике “Сообщество Академгородка | Новосибирск”.

На видео лось резко выскочил на дорогу, перебежал улицу и скрылся за деревьями. Очевидцы обратились в полицию, поскольку лось может стать причиной серьезной аварии.

Напомним, 13 июня лось-камикадзе спровоцировал ДТП на трассе в Новосибирской области.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
Академгородок
дикие животные

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