Резвый лось бегает по улицам Академгородка в Новосибирске

Фото pixabay.com, видео пабликв “Сообщество Академгородка | Новосибирск”.

Жители Новосибирска несколько раз видели молодого лося; животное резко выбегало на проезжую часть.

Молодого лося несколько раз заметили на улицах Академгородка в Новосибирске. Ролики с животными выложили в паблике “Сообщество Академгородка | Новосибирск”.

На видео лось резко выскочил на дорогу, перебежал улицу и скрылся за деревьями. Очевидцы обратились в полицию, поскольку лось может стать причиной серьезной аварии.

Напомним, 13 июня лось-камикадзе спровоцировал ДТП на трассе в Новосибирской области.