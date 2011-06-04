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Ростуризм рассказал об ограничениях при поездках за границу

сегодня 09:10

Фото pixabay.com

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны; перечень размещён на сайте ведомства.

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые действуют в настоящее время при въезде в иностранные государства. Перечень размещен на сайте ведомства.

Список включает в себя данные по 121 стране. Ростуризм также называет планируемые даты открытия границ и предоставляет информацию о категориях лиц, которым разрешен въезд и условия для прибытия. Сообщает РБК.

В некоторых странах для прибывающих из-за границы предусмотрен карантин в течение 14 дней. Также часто бывает нужна медицинская справка, свидетельствующая об отрицательном тесте на коронавирус.

Например, Турция проводит проверку всех въезжающих туристов с помощью тепловизионной камеры. Те, кто проявляет признаки более высокой, чем в среднем, температуры, затем будут направлены к медицинскому консультанту для дальнейшего обследования.

Помимо этой информации, Ростуризм сообщает об ограничительных мерах в иностранных государствах. В том числе в списке приводятся данные о работе общественного транспорта, заведений общепита, парков, образовательных организаций.

Напомним, в Крыму ввели правила нахождения на пляжах.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

отдых
Ростуризм

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