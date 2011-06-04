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"Руками не трогать": в Новосибирске потерялся енот

сегодня 14:20

Фото Алины Степановой

В Новосибирске пропал домашний енот; питомца ищут уже больше суток.

В Новосибирске владельцы ищут своего домашнего питомца — енота. Об этом сообщил паблик “Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск”.

“Потерялся енот по адресу есенина 31/1, не привит ,просьба руками не трогать. Особая примета желтая с чёрным шлейка. Просьба вернуть за вознаграждение. 89634463221”, — написала автор объявления.

Напомним, 26 июня льву Сэму из Новосибирского зоопарка исполнилось 11 лет.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
животные

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