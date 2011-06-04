Санатории в Новосибирской области не откроют до конца июля
Фото wikipedia.org
В Новосибирской области продлили запрет на работу санаториев и гостиниц; детские лагери также будут закрыты.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отложил открытие гостиниц, санаториев, детских лагерей до 1 августа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.
В официальном указе юридическим лицам и ИП рекомендовано приостановить бронирование мест и приём отдыхающих в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения. Также для посещения будут закрыты объекты массового отдыха в курортных зонах.
Напомним, 27 июня стало известно, что в Новосибирской области еще месяц будут закрыты спортивные клубы.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают