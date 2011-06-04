Санатории в Новосибирской области не откроют до конца июля

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В Новосибирской области продлили запрет на работу санаториев и гостиниц; детские лагери также будут закрыты.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отложил открытие гостиниц, санаториев, детских лагерей до 1 августа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

В официальном указе юридическим лицам и ИП рекомендовано приостановить бронирование мест и приём отдыхающих в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения. Также для посещения будут закрыты объекты массового отдыха в курортных зонах.

Напомним, 27 июня стало известно, что в Новосибирской области еще месяц будут закрыты спортивные клубы.