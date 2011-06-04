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Торговые центры в Новосибирской области будут закрыты ещё месяц

сегодня 13:44

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Новосибирские власти продлили запрет на работу торговых центров; исключение сделано для аптек, супермаркетов и магазинов оптовой торговли.

В Новосибирской области запрет на работу торгово-развлекательных центров продлили до 1 августа. Соответствующее распоряжение губернатора региона Андрея Травникова опубликовано на сайте правительства.

“С 28.03.2020 по 01.08.2020 приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, а также объектов, осуществляющих оптовую торговлю непродовольственными товарами без допуска розничных покупателей”, — написано в постановлении.

Напомним, 26 июня губернатор Омской области Александр Бурков разрешил работать торговым центром.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
Торговый центр

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