Торговые центры в Новосибирской области будут закрыты ещё месяц

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Новосибирские власти продлили запрет на работу торговых центров; исключение сделано для аптек, супермаркетов и магазинов оптовой торговли.

В Новосибирской области запрет на работу торгово-развлекательных центров продлили до 1 августа. Соответствующее распоряжение губернатора региона Андрея Травникова опубликовано на сайте правительства.

“С 28.03.2020 по 01.08.2020 приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, а также объектов, осуществляющих оптовую торговлю непродовольственными товарами без допуска розничных покупателей”, — написано в постановлении.

Напомним, 26 июня губернатор Омской области Александр Бурков разрешил работать торговым центром.