Три бегемота приняли душ в центре Омска

Фото pixabay.com, видео “Омск Live”

В интернете опубликовали ролик, в котором бегемоты страдают от жары; животных полили водой прямо на улице.

В сети появилось видео, в котором трех бегемотов поливают из шланга в центре Омска. Ролик опубликован в паблике “Омск Live”. Животные лежали на проспекте Маркса.

В комментариях многие обеспокоились состоянием бегемотов, поскольку они лежали, практически не шевелясь. Также подписчики сообщества возмутились участием животных в передвижном цирке.

Напомним, 26 июня губернатор Новосибирской области посетил зоопарк.

