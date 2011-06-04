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Три бегемота приняли душ в центре Омска

сегодня 18:30

Фото pixabay.com, видео “Омск Live”

В интернете опубликовали ролик, в котором бегемоты страдают от жары; животных полили водой прямо на улице.

В сети появилось видео, в котором трех бегемотов поливают из шланга в центре Омска. Ролик опубликован в паблике “Омск Live”. Животные лежали на проспекте Маркса.

В комментариях многие обеспокоились состоянием бегемотов, поскольку они лежали, практически не шевелясь. Также подписчики сообщества возмутились участием животных в передвижном цирке.

Напомним, 26 июня губернатор Новосибирской области посетил зоопарк.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Омская область
дикие животные

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