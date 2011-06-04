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Учёные назвали сроки второй волны коронавируса в России

сегодня 08:58

Фото pixabay.com

Вторая волна коронавируса придёт в Россию; учёные назвали сроки.

Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов считает, что в Россию может прийти вторая волна коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — заявил он в беседе с Ura.ru.

По словам учёного, рост заболеваемости возможен на европейской территории страны, в особенности в крупных городах. Кроме того, ситуация может ухудшиться во Владивостоке, через который жители Китая возвращаются домой из других стран.

В свою очередь, директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в комментарии РБК подчеркнула, что распространение коронавируса в России может усилиться, если граждане перестанут соблюдать меры предосторожности. По её словам, риск завоза коронавируса из-за границы ничтожно мал.

Напомним, на 27 июня в Новосибирске выявлено 5566 случаев коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
учёные
коронавирус

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