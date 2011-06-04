Уличные художники расписали два новых арт-трамвая в Новосибирске

Фото Софии Березовской

В Новосибирске два трамвая стали “полотном” для современных художников; уже в понедельник, 29 июня, горожане смогут прокатиться на необычном транспорте.

Популярные уличные художники из Новосибирска расписали два трамвая. За процессом наблюдали корреспонденты Сиб.фм.

В честь Дня молодежи Марина Ягода, Александр Pons, Роман OneRone, Степан Steve7 подготовили два новых арт-трамвая для жителей Новосибирска. По плану, уже 29 июня оба вагона начнут курсировать по двум берегам нашего города.

“Два новых трамвая – это высказывание молодых художников о мечтах, стремлениях и свершениях. Организаторы – МБУ ЦМ «Альтаир» при поддержке комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска – отмечают, что художественная роспись на трамваях старого образца формирует имидж современного и развивающегося культурного города, поддерживающего уличное искусство наравне с мировыми столицами”, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ранее в Новосибирске уже расписали три арт-трамвая, которые отражают культуру Сибири и нашего города.

Напомним, 3 мая в Новосибирске появилось масштабное граффити Давида.