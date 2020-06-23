Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Ураган оставил без света и воды село в Новосибирской области

вчера 23:00

Фото паблика "Инцидент.Новосибирск"

В Сузунском районе Новосибирской области прошел ураган; в одном из сёл пропало электричество.

Сегодня, 27 июня, ураган оборвал провода и снес несколько деревьев в селе Шарчино Новосибирской области. Об этом сообщил паблик “Инцидент.Новосибирск”.

"В Новосибирской области Сузунском районе селе Шарчино произошёл страшный ураган. Он длился менее 25 минут, но он успел за это время уронить несколько деревьев, более пяти линий электропередач повреждено. Кроме того были разрушены сараи, гаражи, и другие постройки", — сообщил подписчик сообщества.

По словам свидетеля стихии, в данный момент поселок остался без воды и света.

Напомним, 27 мая новосибирцы рассказали о мощном граде в Ордынском и Мошковском районах.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221754
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117754
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109673
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104222
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
101002
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97422
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
72992
Салют в честь Победы в Новосибирске перенесли