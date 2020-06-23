Ураган оставил без света и воды село в Новосибирской области

Фото паблика "Инцидент.Новосибирск"

В Сузунском районе Новосибирской области прошел ураган; в одном из сёл пропало электричество.

Сегодня, 27 июня, ураган оборвал провода и снес несколько деревьев в селе Шарчино Новосибирской области. Об этом сообщил паблик “Инцидент.Новосибирск”.





"В Новосибирской области Сузунском районе селе Шарчино произошёл страшный ураган. Он длился менее 25 минут, но он успел за это время уронить несколько деревьев, более пяти линий электропередач повреждено. Кроме того были разрушены сараи, гаражи, и другие постройки", — сообщил подписчик сообщества.

По словам свидетеля стихии, в данный момент поселок остался без воды и света.

Напомним, 27 мая новосибирцы рассказали о мощном граде в Ордынском и Мошковском районах.