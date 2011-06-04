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В Горном Алтае новосибирцы перевернулись на снегоболотоходе

сегодня 13:05

Фото пресс-службы ГУ МВД по Республике Алтай

Житель Новосибирска сел за руль транспортного средства, не имея нужной категории прав; пассажирка снегоболотохода получила несколько ушибов.

В Чемальской районе Республике Алтай водитель снегоболотохода не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

“26 июня около 14:30 часов в Чемальском районе, на 8 километре автодороги подъезд к с. Верх-Анос, 27-летний житель г. Новосибирск, управляя снегоболотоходом Сокол, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП в районную больницу с полученными ушибами была доставлена пассажир транспортного средства— 27-летняя жительница г. Новосибирск, не госпитализирована”, — говориться в сообщении пресс-службы.

В ходе разбирательства полиция установила, что водитель был трезв, но не имел категории, дающей право на управление снегоболотоходом. В отношении мужчины возбудили административное дело.

Напомним, 26 июня в сеть попало видео ДТП со сбитой 8-летней девочкой в в Новосибирске.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
ДТП
Республика Алтай

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