В Кузбассе продлили коронавирусный режим

Фото из открытых источников

В Кемеровской области продлили режим повышенной готовности и ограничения; они будут действовать до 5 июля.

В Кемеровской области до 5 июля продлили режим повышенной готовности и ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Документ подписал глава региона Сергей Цивилёв.

При этом согласно документу, в регионе снимают ряд ограничений.

Уже с 29 июня разрешается работа бассейнов и пляжей в гостиницах, отелях, санаториях, туристических базах и прочих местах для отдыха туристов.

Кроме того возобновляется проведения спортивных мероприятий на открытых площадках с привлечением 10% зрителей от пропускной способности объекта.

Также Вузы Кузбасса должны обеспечить личный приём документов у поступающих и проведение вступительных испытаний и апелляций.

Напомним, 25 июня в детском саду в Кузбассе произошла вспышка коронавируса.