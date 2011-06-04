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В Новосибирске на фоне жары включили фонтаны

сегодня 18:50

Фото Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

В Новосибирске стоит жара; городские власти разрешили включить фонтаны в такую погоду.

В Новосибирске начали работу городские фонтаны. Об этом сообщил директор "Горфонтана" Валерий Науменко на своей странице в Facebook.

"Включаем городские фонтаны. Поздравляю новосибирцев — в такую жару это как нельзя кстати", — написал он в Facebook.

Напомним, 14 мая Сиб.фм написал о пустующих фонтанах в Новосибирске.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
фонтан

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