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В Новосибирске злоумышленник изнасиловал и ограбил девушку в Академгородке

сегодня 12:50

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Жительница Новосибирска стала жертвой злоумышленника; неизвестный мужчина изнасиловал и ограбил её.

В Новосибирске полиция разыскивает злоумышленника, изнасилавшего девушку и похитившего у неё телефон. Информация опубликована в паблике “Инцидент.Новосибирск”.

Преступление произошло на проспекте Лаврентьева, 16 в Советской районе.

“Мужчина не славянской наружности изнасиловал девушку и похитил у неё телефон Honor в корпусе золотистого цвета. Скрылся в сторону лыжной базы”, — сообщает паблик.

Приметы: не славянской внешности, на вид 30 лет, рост около 160 сантиметров, тёмные короткие волосы, карие глаза. Был в светло-голубых джинсах, белых кроссовках.

Напомним, 24 июня в Барнауле осудили беглого уголовника, который изнасиловал пенсионерку и заразил её ВИЧ.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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