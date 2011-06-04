В Новосибирске злоумышленник изнасиловал и ограбил девушку в Академгородке
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
Жительница Новосибирска стала жертвой злоумышленника; неизвестный мужчина изнасиловал и ограбил её.
В Новосибирске полиция разыскивает злоумышленника, изнасилавшего девушку и похитившего у неё телефон. Информация опубликована в паблике “Инцидент.Новосибирск”.
Преступление произошло на проспекте Лаврентьева, 16 в Советской районе.
“Мужчина не славянской наружности изнасиловал девушку и похитил у неё телефон Honor в корпусе золотистого цвета. Скрылся в сторону лыжной базы”, — сообщает паблик.
Приметы: не славянской внешности, на вид 30 лет, рост около 160 сантиметров, тёмные короткие волосы, карие глаза. Был в светло-голубых джинсах, белых кроссовках.
Напомним, 24 июня в Барнауле осудили беглого уголовника, который изнасиловал пенсионерку и заразил её ВИЧ.
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