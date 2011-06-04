В Новосибирской области готовы 2012 участков для досрочного голосования по изменениям в Конституцию РФ

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, znanie-nsk.ru

В Новосибирской области наступил третий день голосования по поправкам в Конституцию РФ; избирательные участки соответствуют эпидемиологическим требованиям.

В Новосибирской области продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое стартовало 25 июня. В третий день голосования организована работа 2012 избирательных участков с соблюдением всех мер безопасности, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщили в Избирательной комиссии Новосибирской области, избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 часов. Организованы «мобильные» избирательные участки на придомовых территориях, на которых активно голосуют граждане.

Также граждане могут проголосовать «на дому», подав заявление или устно обратившись в участковые комиссии. Подать заявления (устные обращения) для голосования «на дому» можно до 17.00 часов 1 июля в участковые комиссии по месту своей регистрации, а также по месту нахождения, если заранее подавали такие заявления для голосования вне помещения.

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо отметила, что возможность голосования до дня голосования исключает одномоментное нахождение на избирательных участках большого числа граждан. Голосование в регионе проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций. Члены избирательных комиссий оснащены всеми средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, антисептики). Кроме того, при необходимости средства защиты выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям .

Свою активную гражданскую позицию проявляют заслуженные врачи, общественные деятели, политики и другие известные жители региона – многие из них голосуют «за» предложенные поправки.

«Конституция – это Основной закон любого государства и в нем определены политические и экономические основы развития, на чем строится государство и каковы его принципы. Я считаю, что каждый человек, если он гражданин своей страны, если он занимает активную жизненную позицию, то ему совершенно не все равно, в какой стране будет жить он сам и в какой стране будут жить его дети. Поэтому те поправки, которые сегодня вносятся – укрепление семейных ценностей, безопасность территориальной целостности государства, индексация пенсии – это очень важные поправки, которые должны быть приняты. Сегодня, несмотря на достаточно сложную эпидемиологическую обстановку, созданы все возможности для голосования. Жители смогут проголосовать в течение почти недели, участки работают с 8 утра до 8 вечера, поэтому человек может выбрать удобное время и прийти проголосовать, не торопясь. На избирательных участках есть все средства для обеспечения безопасности, с точки зрения эпидемиологического режима все нормально. Поэтому я призываю всех высказать свою позицию, выполнить свой гражданскими долг и проголосовать за Конституцию Российской Федерации», — говорит главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Досрочно также проголосовала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

«Мы долго ждали этого момента, обсуждали те поправки, которые сегодня предложены. Мы понимаем, что они назрели: 1993 год, когда принималась Конституция России, был давно, мир изменился, наша страна тоже меняется. И поправки, которые сегодня предложены – суверенитет, безопасность нашего государства, социальные гарантии и другие, очень важны. Поэтому во второй день голосования, в обеденный перерыв, я пришла по возможности и проголосовала за те поправки, которые предложил Президент и которые предложило население. Я представляю Общественную палату, мы долго проводили различные исследования и докладывали Президенту, какие вопросы сегодня беспокоят наше население. На разных форумах Президент общался с разными категориями жителей нашей страны, и когда было оглашено Послание Федеральному Собранию, мы услышали тот отклик, тот посыл, который делало население», — отметила Галина Гриднева.

Глава Чистоозерного района Александр Аппель назвал особенно важной поправкой в Конституцию ту, которая касается семейных ценностей.

«Вопрос главной ячейки общества – семьи – святой вопрос. Важно, чтобы у каждого ребенка были мать и отец, чтобы была крепкая семья», — подчеркнул Александр Аппель.

Чиновник рассказал, что для него день голосования с детства всегда был и остается праздником. Он сообщил, что в этот раз пойдет голосовать в сопровождении своего внука.

Досрочное голосование проходит с 25 по 30 июня. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 часов по будням и в выходные дни. Найти свой избирательный участок можно на сайте www.cikrf.ru, в личном кабинете на портале «Госуслуги» или позвонить на горячую линию ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20.

Для граждан работает Информационно-справочный центр Избирательной комиссии Новосибирской области. По телефону горячей линии можно получить информацию по разъяснению избирательного законодательства и порядку его применения, о номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий.

Телефон для связи: 8-800-707-62-90 доступен с 1 июня по 14 сентября (с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 18.00).

Напомним, 23 июня стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников досрочно проголусует по поправкам в Конституцию РФ.