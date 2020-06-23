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В Новосибирской области водитель погиб после столкновения со встречным грузовиком

сегодня 22:26

Фото и видео службы "АСТ-54"

На трассе в Новосибирской области столкнулись встречные машины; водитель иномарки умер от полученных травм.

Сегодня, 27 июня, в Ордынском районе Новосибирской области водитель универсала погиб после столкновения с грузовиком. Об этом сообщила служба эвакуации "АСТ-54".

“На автодороге К-17р в районе села Верх-Ирмень произошло смертельное ДТП. Водитель универсала Toyota Corolla, двигавшийся со стороны Новосибирска, в 18:55 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком Hino. Тойота в результате столкновения превратилась в груду металла, грузовик сошёл в кювет”, — сообщает служба.

Водитель универсала скончался от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, 23 июня таксист в Новосибирске сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
ордынский район
авария, дтп

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