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Запрет на работу фитнес-залов в Новосибирской области продлили ещё на месяц

сегодня 15:45

Фото flickr.com

В Новосибирской области отложили сроки открытия спортивных клубов, соляриев, массажных салонов; предприятия будут закрыты ещё месяц.

Власти Новосибирской продлили запрет на работу заведений общепита в регионе до 1 августа. Соответствующее распоряжение губернатора Андрея Травникова опубликовано на сайте правительства.

“С 28.03.2020 по 01.08.2020 приостановить работу фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки”, — написано в постановлении.

Напомним, 27 стало известно, что рестораны в Новосибирской области будут закрыты ещё месяц.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
фитнес-клуб

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