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Запрет на работу ресторанов в Новосибирской области продлили еще на месяц

сегодня 13:27

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирской области отложили сроки открытия ресторанов и кафе; предприятия будут закрыты еще месяц.

Власти Новосибирской продлили запрет на работу заведений общепита в регионе до 1 августа. Соответствующее распоряжение губернатора Андрея Травникова опубликовано на сайте правительства.

“С 28.03.2020 по 01.08.2020 приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (кроме столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций), за исключением обслуживания навынос или с доставкой заказов”, — написано в постановлении.

Напомним, 26 июня Федерация рестораторов и отельеров Сибири направили новосибирскому губернатору обращение с просьбой назвать сроки открытия заведений общепита в Новосибирской области.



Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
рестораны
Травников Андрей

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