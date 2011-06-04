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Житель Новосибирской области собрал коноплю у дома и попал под уголовное дело

сегодня 00:22

Фото СКР

В Краснозёрском районе осудили местного жителя, который нашёл дикую коноплю и решил её спрятать у реки; мужчина отделался штрафом.

Мужчину оштрафовали за незаконное хранение наркотиков в рабочем посёлке Краснозёрское в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте Краснозёрского районного суда в пятницу, 27 июня. По материалам дела, сибиряк нашёл запрещённую траву случайно и решил этим воспользоваться 19 августа 2019 года.

Как сказано в картотеке, в 200 метрах от жилого дома на улице Октябрьской росла конопля. Тогда мужчина решил «незаконно» её собрать. Он оборвал верхушки и собрал в заготовленные заранее пластиковые пакеты. Сибиряк понял, что наркотики стоит спрятать и направился к реке Карасук — она находилась в 380 метрах от того же дома.

В тот же день, 19 августа, полицейские изъяли 24,7 грамма марихуаны. Сибиряк полностью признал вину. Мужчина сумел избежать тюремного заключения за хранение наркотиков. Вместо этого местного жителя приговорили к штрафу в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, в середине мая были задержаны двое наркодилеров из Новосибирска.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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