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«Алые Паруса» в Петербурге: главный выпускной страны впервые провели без участников

сегодня 15:55

ФОТО PIXABAY.COM

Всероссийский выпускной вечер закончился; традиционный петербургский праздник «Алые паруса» можно было увидеть только в режиме телевизионной трансляции.

Впервые за многолетнюю историю «Алых парусов», во время праздника на набережной Петербурга было пусто. Это необходимая мера в условиях пандемии. Но традицию нарушать не стали: действо провели удалённо сообщает «ТАСС».
В этом году сценарий представления посвятили творчеству писателя Александра Грина — автора повести «Алые паруса». В 2020-м исполнилось 140 лет со дня его рождения.
Бриг «Россия» под алыми парусами сменил свой маршрут: он впервые прошел не по Неве, а по Финскому заливу. Появился корабль на горизонте под праздничные салюты.
В это же время на специально сконструированной сцене шёл концерт российских исполнителей, среди которых Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие.
«Конструкция сцены своими очертаниями напоминает корабль, бегущий по волнам. Элементы морского декора — перламутровые раковины — добавляют романтики. Завершают композицию алые паруса, венчающие самую верхнюю точку сцены», — отметили организаторы праздника.

Напомним, возмущённые отменой выпускных вечеров старшеклассники создали обращение в адрес правительства страны — они требовали вернуть им праздник.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выпускники
Алые паруса

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