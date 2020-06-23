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Более 9000 пациентов с коронавирусом умерли в России

сегодня 14:50

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Коронавирус унёс жизни 9073 человек в России; за сутки в стационарах страны умерли 104 пациента с COVID-19.

Ещё 104 человека умерли в России от коронавируса за прошедшие сутки. Об этом 28 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии медикам не удалось спасти жизни 9073 пациентов.

За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 6791 человек в России.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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