Более 9000 пациентов с коронавирусом умерли в России

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Коронавирус унёс жизни 9073 человек в России; за сутки в стационарах страны умерли 104 пациента с COVID-19.

Ещё 104 человека умерли в России от коронавируса за прошедшие сутки. Об этом 28 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии медикам не удалось спасти жизни 9073 пациентов.

За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 6791 человек в России.