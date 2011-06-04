"Что ты знаешь о целеустремлённости": новосибирец на скутере пытался уйти от полицейской погони

Фото и видео из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Мужчина на скутере пытался уйти от полицейской погони под Новосибирском; ночной гонщик не сдался даже посте того, как двухколёсный транспорт перевернулся.

Погоня за мужчиной на скутере на Бердском шоссе произошла этой ночью. Большую часть пути гонщик ехал по встречной полосе, но затем перестроился. Видео с кадрами погони размещено в группе «АСТ-54» в социальной сети "ВКонтакте".



Далеко уехать на двух колёсах нарушителю не удалось: он перевернулся после Нижней Ельцовки, поэтому забег продолжил уже на своих двоих.

Видео вызвало бурную реакцию пользователей соцсети. Многие искренне беспокоились о судьбе беглеца — был он пойман полицейскими или ему всё же удалось уйти. Не оставили новосибирцы эту ситуацию и без шуток. "Беги, Форест, беги", "Он просто был без маски", "Переиграл в ГТА" и "Что ты знаешь о целеусремлённости", — писали они в комментариях.

Напомним, в мае полицейские задержали мужчину, который уснул в угнанных жигулях.