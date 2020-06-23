Экстренное предупреждение: ураганный ветер обрушится на Новосибирск в воскресенье

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

Ветер с порывами до 30 метров в секунду ожидается в Новосибирске сегодня, 28 июня; спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности.

Спасатели предупредили новосибирцев о надвигающемся ураганном ветре — порывы будут достигать 31 метра в секунду. При такой погоде не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.



"Возможны обрывы линий связи и электропередач, падение слабо закреплённых конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений", — уточнили в ведомстве.

При усилении ветра спасатели рекомендуют закрыть форточки и окна, а также особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются.

МЧС напоминает и о необходимости проявлять осторожность на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. 051 — номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска.

Напомним, 27 июня ураган оставил без света и воды село в Новосибирской области.