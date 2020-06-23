Ещё четверо умерших: сообщение оперативного штаба о коронавирусе в Новосибирске на 28 июня
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
98 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки; скончались 4 пациента с COVID-19.
Три пациента с подтверждённым коронавирусом умерли в Новосибирской области за прошедшие сутки. Публикуем официальное сообщение оперативного штаба региона на утро 28 июня.
"По данным оперативного штаба на утро 28 июня в регионе зарегистрировано 5 769 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+98 за последние сутки), в том числе 357 детей. 3 368 пациентов выздоровели (+86 за сутки).
Скончались еще трое мужчин – 67 лет, 71 год и 79 лет – и одна женщина, ей было 66 лет. Всего в Новосибирской области зафиксирован 91 летальный случай из-за COVID-19.
В отделениях интенсивной терапии находятся 80 человек. На ИВЛ – 27 пациентов.
В детскую больницу №3 госпитализированы 55 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 274.
В больницы районов области госпитализированы 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 196 740 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 1198 жителей региона, 24 824 человек сняты с наблюдения".
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