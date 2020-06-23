Ещё у 6 791 человек в России нашли коронавирус

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

6 791 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за прошедшие сутки; в стационарах скончались 104 пациента.

В России за стуки зафиксировано 6791 новых случаев коронавиурса. Заболевшие выявлены в 83 регионах страны. Об этом 28 июня сообщает федеральный оперативный штаб.

🔸Москва — 717

🔸Московская область — 325

🔸Ханты-Мансийский АО — 285

🔸Иркутская область — 232

🔸Нижегородская область — 222

🔸Санкт-Петербург — 217

🔸Свердловская область — 209

🔸Воронежская область — 188

🔸Ямало-Ненецкий АО — 154

🔸Челябинская область — 152

🔸Красноярский край — 143

🔸Республика Тыва — 124

🔸Республика Коми — 114

🔸Архангельская область — 114

🔸Саратовская область — 110

🔸Ростовская область — 109

🔸Ульяновская область — 106

🔸Ставропольский край — 98

🔸Волгоградская область — 98

🔸Новосибирская область — 98

🔸Мурманская область — 93

🔸Хабаровский край — 85

🔸Омская область — 83

🔸Приморский край — 81

🔸Пензенская область — 80

🔸Алтайский край — 78

🔸Курская область — 76

🔸Тульская область — 76

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 74

🔸Ивановская область — 71

🔸Республика Дагестан — 71

🔸Белгородская область — 68

🔸Брянская область — 68

🔸Тюменская область — 67

🔸Оренбургская область — 64

🔸Самарская область — 62

🔸Республика Карелия — 59

🔸Краснодарский край — 59

🔸Забайкальский край — 59

🔸Псковская область — 58

🔸Чувашская Республика — 58

🔸Томская область — 55

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 54

🔸Тверская область — 53

🔸Республика Саха (Якутия) — 53

🔸Пермский край — 52

🔸Ленинградская область — 50

🔸Новгородская область — 50

🔸Владимирская область — 49

🔸Республика Адыгея — 49

🔸Республика Башкортостан — 47

🔸Кемеровская область — 47

🔸Калужская область — 45

🔸Тамбовская область — 45

🔸Рязанская область — 44

🔸Смоленская область — 42

🔸Орловская область — 41

🔸Ярославская область — 41

🔸Республика Татарстан — 41

🔸Республика Хакасия — 41

🔸Амурская область — 41

🔸Камчатский край — 41

🔸Республика Мордовия — 40

🔸Липецкая область — 39

🔸Курганская область — 39

🔸Костромская область — 37

🔸Астраханская область — 37

🔸Республика Алтай — 36

🔸Кировская область — 31

🔸Магаданская область — 28

🔸Республика Бурятия — 26

🔸Республика Северная Осетия — 25

🔸Республика Марий Эл — 25

🔸Удмуртская Республика — 22

🔸Сахалинская область — 21

🔸Республика Калмыкия — 20

🔸Вологодская область — 19

🔸Республика Ингушетия — 17

🔸Чеченская Республика — 17

🔸Калининградская область — 15

🔸Севастополь — 5

🔸Еврейская АО — 4

🔸Республика Крым — 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 073 летальных исхода, выздоровело 399 087 человек.