Ещё у 6 791 человек в России нашли коронавирус
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
6 791 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за прошедшие сутки; в стационарах скончались 104 пациента.
В России за стуки зафиксировано 6791 новых случаев коронавиурса. Заболевшие выявлены в 83 регионах страны. Об этом 28 июня сообщает федеральный оперативный штаб.
🔸Москва — 717
🔸Московская область — 325
🔸Ханты-Мансийский АО — 285
🔸Иркутская область — 232
🔸Нижегородская область — 222
🔸Санкт-Петербург — 217
🔸Свердловская область — 209
🔸Воронежская область — 188
🔸Ямало-Ненецкий АО — 154
🔸Челябинская область — 152
🔸Красноярский край — 143
🔸Республика Тыва — 124
🔸Республика Коми — 114
🔸Архангельская область — 114
🔸Саратовская область — 110
🔸Ростовская область — 109
🔸Ульяновская область — 106
🔸Ставропольский край — 98
🔸Волгоградская область — 98
🔸Новосибирская область — 98
🔸Мурманская область — 93
🔸Хабаровский край — 85
🔸Омская область — 83
🔸Приморский край — 81
🔸Пензенская область — 80
🔸Алтайский край — 78
🔸Курская область — 76
🔸Тульская область — 76
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 74
🔸Ивановская область — 71
🔸Республика Дагестан — 71
🔸Белгородская область — 68
🔸Брянская область — 68
🔸Тюменская область — 67
🔸Оренбургская область — 64
🔸Самарская область — 62
🔸Республика Карелия — 59
🔸Краснодарский край — 59
🔸Забайкальский край — 59
🔸Псковская область — 58
🔸Чувашская Республика — 58
🔸Томская область — 55
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 54
🔸Тверская область — 53
🔸Республика Саха (Якутия) — 53
🔸Пермский край — 52
🔸Ленинградская область — 50
🔸Новгородская область — 50
🔸Владимирская область — 49
🔸Республика Адыгея — 49
🔸Республика Башкортостан — 47
🔸Кемеровская область — 47
🔸Калужская область — 45
🔸Тамбовская область — 45
🔸Рязанская область — 44
🔸Смоленская область — 42
🔸Орловская область — 41
🔸Ярославская область — 41
🔸Республика Татарстан — 41
🔸Республика Хакасия — 41
🔸Амурская область — 41
🔸Камчатский край — 41
🔸Республика Мордовия — 40
🔸Липецкая область — 39
🔸Курганская область — 39
🔸Костромская область — 37
🔸Астраханская область — 37
🔸Республика Алтай — 36
🔸Кировская область — 31
🔸Магаданская область — 28
🔸Республика Бурятия — 26
🔸Республика Северная Осетия — 25
🔸Республика Марий Эл — 25
🔸Удмуртская Республика — 22
🔸Сахалинская область — 21
🔸Республика Калмыкия — 20
🔸Вологодская область — 19
🔸Республика Ингушетия — 17
🔸Чеченская Республика — 17
🔸Калининградская область — 15
🔸Севастополь — 5
🔸Еврейская АО — 4
🔸Республика Крым — 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 073 летальных исхода, выздоровело 399 087 человек.
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