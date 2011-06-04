«Это грубое нарушение»: «Норникель» признал сброс технических отходов в тундру в Норильске

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Компания «Норникель» признала грубым нарушением сброс отходов в тундру в Норильске; виновники отстранены от работы.

«Норникель» признал сброс опасных отходов в тундру в Норильске грубым нарушением. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщила пресс-служба предприятия.

«28 июня 2020 года, для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство Талнахской обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики», — сказано в сообщении.

Ответственные лица отстранены от исполнения своих обязанностей, добавили в «Норникеле». Сообщается, что компания начала собственное служебное расследование по факту случившегося.

Ранее Сиб.фм сообщал, что журналисты «Новой газеты» обнаружили, что «Норникель» продолжает сброс опасных технических отходов в почву. Предположительно, в загрязнённой воде находятся следы тяжёлых металлов и сернистой кислоты. На месте работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Изначально «Норникель» заявлял, что сброса отходов в реки и почву не произошло.

Напомним, Напомним, ранее на предприятии, принадлежащем «Норникелю», произошёл крупный разлив нефтепродуктов.