«Город сильных духом людей»: мэр Анатолий Локоть поздравил новосибирцев с Днём города

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сегодня Новосибирску исполняется 127 лет; горожан поздравил мэр города Анатолий Локоть.

Новосибирский градоначальник поздравил жителей с днём города, который отмечается сегодня, 28 июня.

«Дорогие новосибирцы!

От всего сердца поздравляю вас с Днём рождения нашего любимого города!

Новосибирск — город новаторов, прогрессивных, целеустремленных и сильных духом людей. Именно такие люди в конце XIX века приехали сюда — в далёкую заснеженную Сибирь, чтобы связать два берега реки Оби. Первые мостостроители основали поселок, который сегодня является третьим по численности городом и первым муниципалитетом страны.

В свои 127 лет Новосибирск сохраняет эту стремительную, созидательную энергию: он по-прежнему молод и подвижен, он растёт и меняется. Строятся школы и детские сады, развиваются молодые микрорайоны, появляются объекты транспортной инфраструктуры. В этом году открылся новый автовокзал, строится станция метро «Спортивная». Реализуются и значимые спортивные проекты — на подходе новый региональный волейбольный центр, полным ходом идет строительство многофункциональной ледовой арены.

Для новосибирцев День города всегда был любимым праздником, главным событием лета. Но в этом году обстоятельства заставляют нас отступить от традиций и отказаться от масштабных празднований ради сохранения здоровья новосибирцев. В сложных условиях пандемии жители нашего города продемонстрировали сплочённость и готовность помогать другим. Новосибирцы откликнулись на призыв стать волонтерами оперативного штаба помощи пожилым и маломобильным людям: сегодня там трудятся более 140 добровольцев. Кроме того, к этой работе подключились благотворительные организации, общественники и предприниматели.

Уверен, мы достойно справимся с задачами, которые ставит перед нами это непростое время: новосибирцы вернутся к привычной жизни, к активной деятельности во имя процветания нашего прекрасного города.

Друзья! Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и душевного тепла. Пусть в Новосибирске — нашем общем доме — царит согласие и понимание!» — говорится в поздравлении, размещённом на сайте мэрии Новосибирска.

Напомним, 28 июня Сиб.фм вспомнил, как день города в Новосибирске отмечали в прошлые годы.